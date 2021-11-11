Москва, 11 ноября, 2021, 19:39 — ИА Регнум. США стараются показать своим союзникам, что обладают возможностью контролировать ситуацию во всем мире. Об этом 11 ноября заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его мнению, именно для достижения этой цели военно-морские силы США и направили свои корабли в Черное море. Правда таким образом они хотят поддержать не Украину, а Болгарию и Румынию.

«Это не из-за Украины. Говорят, США готовятся помочь Украине. Нет. Думаю, американцам нужно успокоить не Украину. Американцам нужно показать, что они контролируют ситуацию и убедить в этом своих союзников в лице Румынии и Болгарии. Американцам нужно показать, что они контролируют ситуацию», — сказал Бужинский.