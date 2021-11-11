Москва, 11 ноября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Акватория Черного моря является наиболее опасной точкой, где даже незначительная провокация США или подконтрольных им стран против России может обернуться крупным военным конфликтом. Об этом 11 ноября заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Official U.S. Navy Page ВМС США в Черном море

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При этом эксперт полагает, что наибольшая опасность провокаций, способных привести к войне, на данный момент исходит не столько от США, сколько от Украины.

«Черное море — наиболее опасная точка, где может произойти провокация. Со стороны Украины, не со стороны США», — сказал военный Бужинский.