Санкт-Петербург, 11 ноября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Писатель Федор Достоевский, 200-летие со дня рождения которого сегодня отметили в том числе в Петербурге, «удивительно чувствовал город и горожан, поэтому его произведения так откликаются у петербуржцев». Об этом заявил на своей странице в соцсети 11 ноября губернатор Петербурга Александр Беглов.

Gov.spb.ru Александр Беглов и Александр Бельский у могилы Достоевского

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Напомним, утром юбилейного дня он возложил цветы к могиле писателя в в Некрополе мастеров искусств в Александро-Невской лавре вместе со спикером Заксобрания Александром Бельским и потомками Достоевского.

По словам Беглова, «во всем мире наш город известен по книгам Достоевского».

Это уникальное явление, что, казалось бы, разобщенные по ментальности народы мира сошлись в одной точке, и эта точка — Федор Михайлович Достоевский» Александр Беглов «Люди со всего мира специально приезжают, чтобы побывать в местах, где он жил, о которых он рассказывает на страницах своих произведений, мечтают выучить русский язык, чтобы читать Достоевского в оригинале.

Губернатор уверен, что «Достоевский созвучен Петербургу и столько лет спустя». «Только теперь настроение у города другое», — добавил Беглов.