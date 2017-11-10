Сегодня, 11 ноября, во всём мире отмечается двухсотлетний юбилей великого русского писателя Фёдора Достоевского. В ЮНЕСКО весь 2021 год посвящён его имени.

Масштабный план юбилейных мероприятий реализуется в России, в первую очередь — в местах, связанных с событиями жизни писателя: Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Новокузнецке, Старой Руссе Новгородской области, селе Даровом Московской области. Об этом сообщает сайт Кремля.

Президент России Владимир Путин посетит открывающийся музейный центр «Московский дом Достоевского» и осмотрит мемориальную и историко-литературную экспозицию, посвящённую личности, основным событиям жизни, выдающимся произведениям Достоевского.

Музейный центр расположен в здании северного флигеля бывшей Мариинской больницы для бедных, на первом этаже которого прошло детство и отрочество писателя. Всё здание флигеля в 2019 году было передано Государственному музею истории российской литературы имени В. И. Даля, в нём проведены реставрационные работы.

После осмотра экспозиции музея состоится встреча главы государства с деятелями российской литературы — специалистами по творчеству Ф. М. Достоевского.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.