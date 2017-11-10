Беглов поздравил петербуржцев с 200-летием Фёдора Достоевского
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил петербуржцев с 200-летием со дня рождения Фёдора Достоевского, отметив значимость писателя для России и всего человечества.
Руководители Петербурга возложили цветы на могилу Достоевского
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Законодательного собрания Александр Бельский почтили память Федора Михайловича Достоевского в день 200-летия со дня рождения писателя, возложив цветы на его могилу в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры.
На могиле Достоевского была отслужена заупокойная лития.
В Старой Руссе широко отметят 200-летие Федора Достоевского
В городе Старая Русса Новгородской области в день рождения Федора Достоевского памятные мероприятия по случаю 200-летия писателя организует филиал Новгородского музея-заповедника «Музеи Ф. М. Достоевского в Старой Руссе».
Губернатор Новгородчины поздравил всех с юбилеем Достоевского
Губернатор Новгородской областиАндрей Никитинпоздравил «всех любителей творчества» Федора Достоевского с 200-летием со дня рождения великого писателя. Об этом глава региона написал 11 ноября на своей странице в соцсети.
Владимир Путин давно не пропускает ни одной литературной даты. Он был и в музее Высоцкого, и в домах-музеях Шолохова и Тургенева, и на открытии памятников Солженицыну и Гранину, с которыми до этого лично общался. И в Ясной Поляне с тульской общественностью встречался, удивляясь рецепту анковского пирога жены Толстого.