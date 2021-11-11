Новосибирск, 11 ноября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. В Новосибирске в связи с ростом спроса на вакцинацию от коронавируса возобновлена работа прививочного пункта в торгово-развлекательном центре «Аура». В первый же день здесь привились около 180 человек, сообщили в областном правительстве.

Gov-murman.ru Вакцинация от коронавируса

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По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, минпромторг совместно с министерством здравоохранения готовы оперативно развернуть дополнительные пункты вакцинации и в других торговых центрах, общественных пространствах, так как количество желающих вакцинироваться продолжает расти.

Отметим, что всего на предприятиях торговли работают 16 пунктов вакцинации, и специализированный пункт для трудовых коллективов открыт в ТЦ «Амстердам».