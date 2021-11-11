Москва, 11 ноября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. QR-коды являются действенным элементом борьбы с распространением коронавируса, но при этом наносят сильный удар по бизнесу. Об этом 11 ноября заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), заместитель председателя «Партии роста», предприниматель Сергей Демин.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, QR-коды являются эффективной мерой борьбы с пандемией. Однако процесс проверки клиентов на их наличие будет создавать дополнительные трудности в работе предприятий.

«Это и необходимость подключения к процессу дополнительного персонала, или даже увеличение нагрузки на существующих сотрудников. Недопуск посетителей без QR в общественные места неминуемо сократит спрос», — сказал предприниматель.

Приведенные обстоятельства говорят о том, что перечень пострадавших компаний может увеличиться. Ведь не все посетители согласятся проходить QR-контроль, полагает член столичного штаба ОНФ.

«Бороться с вирусом нужно, это не отрицает никто, но и о бизнесе нужно лишний раз подумать: оценить еще раз какие компании и на сколько пострадали, предложить обнуление налогов на период сокращения выручки, предоставить госсубсидии», — отметил Демин.