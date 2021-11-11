Москва, 11 ноября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Введение обязательных QR-кодов в кафе и магазинах приведет к тому, что предприятия торговли все более будут уходить в онлайн. Но, так или иначе, все идет к тому, что скоро QR-код будет необходим везде, заявил 11 ноября член Генерального совета Партии Роста, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.

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»Если введут обязательные QR-коды в кафе и магазинах, скорее всего, все еще больше станут развивать онлайн — услуги доставку товаров. Во время первой волны пандемии многие предприятия благодаря онлайн — торговле смогли заработать еще больше, чем обычно в офлайн. А тем, кто не сможет быстро адаптироваться к новым условиям, скорее всего, будут нести убытки», — считает правозащитник.

Порочкин также добавил, что до ввода новых ограничительных мер о какой-либо поддержке терпящих убытки отраслей говорить преждевременно. Кроме того, омбудсмен считает, что клиенты предприятий торговли и общепита должны разделить с бизнесом ответственность за нарушения антиковидных ограничений, поскольку на бизнесе и так лежат и вакцинация, и QR коды, и разная отчетность, но и клиенты и посетители.

«Предприниматели должны принять все происходящее и подстроиться под современные реалии как можно оперативнее», — заключил Порочкин.

Ранее в Госдуме сообщили, что законопроект о введении QR-кодов для входа в магазины и поездок на транспорте к ним еще не поступал. Но, по словам первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля («Единая Россия») ситуация с заболеваемостью коронавирусом требует дополнительных мер реагирования.

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