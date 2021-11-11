Болгарские учителя получат по $58,6 за работу в условиях COVID-19
София, 11 ноября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Совет министров Болгарии принял решении о выделении бюджетных средств на дополнительные субсидии болгарским учителям, работающим с учениками младших классов в действующих школах страны. Об этом 11 ноября сообщило БТВ.
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Как ожидается, в течение ближайших нескольких дней каждый педагог, проводящий уроки непосредственно на рабочем месте, получит прибавку в размере 100 левов ($58,6) к заработной плате, а также сможет рассчитывать на увеличение срока очередного оплачиваемого отпуска.
«Таким образом, мы простимулируем работу учителей в условиях пандемии коронавируса COVID-19», — говорится в правительственном заявлении.
Напомним, с 7 ноября занятия в средних школах Болгарии проводятся исключительно для учеников