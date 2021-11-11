София, 11 ноября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Совет министров Болгарии принял решении о выделении бюджетных средств на дополнительные субсидии болгарским учителям, работающим с учениками младших классов в действующих школах страны. Об этом 11 ноября сообщило БТВ.

Цитата из х/ф «Доживём до понедельника». Реж. Станислав Ростоцкий. 1968. СССР Учитель на уроке

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Как ожидается, в течение ближайших нескольких дней каждый педагог, проводящий уроки непосредственно на рабочем месте, получит прибавку в размере 100 левов ($58,6) к заработной плате, а также сможет рассчитывать на увеличение срока очередного оплачиваемого отпуска.

«Таким образом, мы простимулируем работу учителей в условиях пандемии коронавируса COVID-19», — говорится в правительственном заявлении.