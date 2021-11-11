Рига, 11 ноября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс подал в суд исковое заявление о прекращении деятельности религиозной христианской организации «Новое поколение» (организация, признанная в РФ нежелательной) из-за нарушения ковид-ограничений. Об этом говорится в пресс-сообщении прокуратуры страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

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Прокуратура требует закрыть сразу две организации церкви — рижскую общину «Евангельской христианской церкви «Новое поколение» (организация, признанная в РФ нежелательной) и «Евангельскую христианскую церковь «Новое поколение"(организация, признанная в РФ нежелательной). Прокурор требует запретить этим религиозным организациям проводить какие-либо публичные мероприятия, включая богослужения, независимо от места проведения мероприятий.

Свой иск госпрокуратура Латвии обосновала итогами проверки, которая показала, что, вопреки установленным нормативными актами требованиям по соблюдению социального дистанцирования и других мер, рижская община «Нового поколения» (организация, признанная в РФ нежелательной) проводила публичные мероприятия не менее шести раз в 2021 году, несмотря на то, что что за такие нарушения были наложены административные штрафы. Ранее Государственная полиция страны неоднократно констатировала несоблюдение эпидемиологических правил на религиозных мероприятиях организации.

По мнению прокуратуры, материалы расследования дают основания для возбуждения иска о прекращении деятельности религиозной организации по решению суда.

Закон о религиозных организациях Латвии гласит, что деятельность религиозной организации может быть прекращена на основании решения суда, если она противоречит Конституции и другим нормативным актам. Деятельность также может быть прекращена, если религиозная организация призывает людей к нарушению закона и своей деятельностью (проповедью) ставит под угрозу демократическое государственное устройство, общественный мир и порядок, а также здоровье и нравственность других лиц.