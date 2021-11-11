Санкт-Петербург, 11 ноября, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Куратор региональной общественной организации «Ленинградский Союз Дети блокады — 900» Владимир Галактионов убежден, что для людей в возрасте старше 60 лет вакцинацию от коронавирусной инфекции целесообразно проводить на базе общественных объединений. Саму вакцинацию он считает необходимой мерой по противостоянию коронавирусу. Об этом Галактионов заявил 11 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация в Петербурге

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

«Я уже несколько дней думаю обратиться в Горздрав (комитет по здравоохранению, — прим. ред.) и, предположим, организовать прививку в нашем обществе. Дело в том, что я делал прививку в поликлинике у себя, там же много народу. Сейчас же никто не уступает пожилым, как раньше было», — отмечает Владимир Галактионов. По его мнению, можно было бы провести среди пожилых людей культурно-массовое мероприятие с последующей вакцинацией.

Руководитель общественного объединения детей блокады Ленинграда положительно относится к мерам по противостоянию распространению коронавируса. Владимир Галактионов уверен, что в России процент вакцинированных должен составлять не 80%, а все 100%.

Галактионов признал, что в организации, которую он курирует, также много непривитых, при том, что смертность среди пожилых людей растёт. Среди причин нежелания поставить вакцину у людей возрасте от 60 лет в первую очередь он выделяет боязнь побочных эффектов в виде температуры и ломоты в теле.

«У нас много непривитых. Совсем недавно звоню члену нашей организации и Союза писателей. Он мне заявляет, что не будет делать прививку, потому что… должен в легкой форме переболеть. Я говорю, слушай, я сделал прививку, у меня два дня поболела рука, ни температуры, ничего», — рассказал собеседник ИА REGNUM.

Однако воздействовать на человека и переубедить его почти невозможно или же очень проблематично, решение зависит от позиции самого человека.

Отметим, что постановление главного государственного санитарного врача по Петербургу об обязательной вакцинации людей пожилого возраста вступило в силу 10 ноября. Согласно документу, лицам без уникального QR-кода может быть ограничен доступ к организациям в сфере бытовых услуг, культуры, общепита и остальным, предусмотренным в перечне постановления правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Работающие пенсионеры могут быть отстранены от работы.