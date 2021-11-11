Москва, 11 ноября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщает 11 ноября Гидрометцентр.

Илья Бесхлебный Гололед

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Причиной стали возможные гололёдно-изморозевые отложения, проявление которых прогнозируется предстоящей ночью. Период предупреждения будет действовать с 3:00 до 10:00 12 ноября.

При этом с 23:00 11 ноября на московских дорогах возможна гололедица.

Схожая ситуация и в Московской области, одна период предупреждения там более продолжителен. Гололёд возможен с 2:00 до 11:00 12 ноября.

При этом до 23:00 11 ноября во всём Московском регионе оповещений о погоде не требуется.