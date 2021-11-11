Москва, 11 ноября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Введение QR-кодов для предприятий города Москвы ударит по легальному бизнесу и окажет при этом поддержку теневой экономике столицы. Об этом 11 ноября заявила общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова.

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«Это критичная составляющая потому, что гости не хотят получать эти QR-коды. И если привязать необходимость визита в салоны красоты, которые относятся к гигиеническим процедурам, к QR-кодам, мы получим увеличение числа людей, обслуживаемых на дому, тем самым опять поддерживая и стимулируя развитие теневого рынка», — сказала Литвинова.

По её словам, вводить обязанность посещать салоны красоты по QR-коду недопустимо. Если рестораны и другие заведение общепита могут работать на вынос, то для салонов красоты оказывать услуги на дому крайне затруднительно. Как следствие в выигрыше окажутся те, кто оказывает эти услуги полулегально. Организации же, которые работают на этом рынке легально и платят налоги могут понести убытки в размере до 80% выручки, полагает уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты.

«Наглядно видно, что при падении выручки в 80% бизнес работает в минус. Но самое критичное во всей это ситуации, что у самозанятых нет никаких ограничений, что приведет к уходу рынка в тень. Предприниматели будут закрываться, уходить из легального налогового поля, но продолжать обслуживать посетителей на дому. То есть сами по себе посетители найдут как самостоятельно постричь ногти, покрасить волосы, найдут услуги на дому, но для государства это будет означать недополученные налоги, опять теневой сектор и подчеркну, что это никак не решает проблему безопасности и распространения коронавируса», — заявила Литвинова.