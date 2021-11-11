Джакарта, 11 ноября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 435 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 11 ноября в Индонезии выявлено 4 249 758 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 470 жителей Индонезии. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 096 664 человека.

В период с 10 по 11 ноября 2021 года от COVID-19 умерли 16 жителей Индонезии. Всего эпидемия унесла жизни 143 608 жителей Индонезии.

В настоящее время в стране зарегистрировано 9486 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии, как сопредседатель группы взаимодействия COVAX AMC, подчеркнула важность как можно большего распространения вакцины против коронавируса.

Подробнее в материале:Индонезия напомнила о важности распространения вакцины от COVID-19