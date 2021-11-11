Москва, 11 ноября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Министерство обороны России зафиксировало повышение военной активности Соединённых Штатов и их союзников по НАТО в Черноморском регионе, сообщили 11 ноября в пресс-службе оборонного ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Следите за развитием событий в трансляции: «Провокационные учения США в Чёрном море – все новости»

Как уточнили в Минобороны, возросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации.

Подобную военную активность расценивают в Минобороны РФ как «изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового решения конфликта на юго-востоке».

«Проведение данного внепланового учения вблизи наших границ — это абсолютно неспровоцированные Россией агрессивные действия США, создающие угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что действия флота Соединённых Штатов в Чёрном море могут быть направлены, в том числе, на военное освоение территории Украины. В ведомстве пояснили, что речь идёт о внеплановых действиях американских военных, которые создают многонациональную группировку вооружённых сил в непосредственной близости от российской границы. Это является дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, подчеркнули в Минобороны.