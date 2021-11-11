Иерусалим, 11 ноября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Израиль сообщил о 489 новых случаях заражения коронавирусом по данным минздрава за 11 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее сообщалось про 458 новых случаев.

За сутки обработано 81 276 анализов, положительными оказались 0,65%.

Лечение в медицинских центрах проходят 198 пациентов, к ИВЛ подключены 102 человека.

За сутки умерли шесть человек.