Ставрополь, 11 ноября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В Ставропольском крае продолжаются проверки соблюдения предприятиями общепита и торговли постановлении о введении QR-кодов. Рейды проводит в том числе краевой комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

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По данным ведомства, за последнее время в систему пропуска по QR-кодам поступило около 2 млн запросов. Было отказано в посещении кафе и ресторанов свыше 505 тысяч раз, сообщили в пресс-службе ведомства на странице в Instagram.

«На сегодня в системе зарегистрирована 2271 организация общественного питания. Всего в систему поступило порядка 2 млн запросов на подтверждение возможности посещения кафе и ресторанов. При этом получено более 505 тысяч отказов в посещении этих организаций», — цитирует пресс-служба руководителя комитета Дениса Полюбина.

Напомним, ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров напомнил, что до окончания срока, который давался руководителям торговых точек, предприятий общепита и других организаций, чтобы привить своих сотрудников, осталось совсем мало времени. После 19 ноября работа предприятий-нарушителей будет приостановлена.

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