Ставрополь, , 11:43 — REGNUM Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предупредил руководителей предприятий и организаций о возможном закрытии в случае невыполнения ими требований Роспотребнадзора. Речь шла о прививках сотрудников. Меры ограничений в работе будут предприняты с 19 ноября, сообщил глава субъекта РФ в своем Instagram.

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«Обращаю внимание руководителей предприятий и организаций из «зоны риска»: если постановление Роспотребнадзора не будет выполнено, уже с 19 ноября работа ваших объектов будет ограничена. Используйте оставшееся время, чтобы поговорить со своими коллективами и принять меры для защиты здоровья людей», — говорится в посте Владимирова в соцсети.

Дата 19 ноября названа неслучайно — в этот день завершится срок, к которому на Ставрополье должен быть достигнут 80%-ный охват вакцинацией. Этот показатель формируется в том числе и с учетом лиц, переболевших в течение последних шести месяцев и получивших иммунитет.

Обязательными прививками от коронавируса должны быть обеспечены коллективы предприятий сферы торговли, общепита, транспорта, культуры, спорта, соцобслуживания и другие, связанные с обслуживанием большого количества граждан. По словам Владимирова, пока больше всего вопросов остается в связи с невыполнением плана вакцинации к магазинам крупных торговых сетей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае в настоящее время привиты более 910 тыс. граждан, что составляет около трети населения края.