Москва, 11 ноября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Сотрудники пресс-службы посольства Ирака в России опубликовали информацию, в которой говорится о том, что ведомство организует выезд граждан Ирака, которые хотят вернуться на Родину из Белоруссии.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

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В сообщении указано, что немало граждан Ирака прибыли в Белоруссию, чтобы попасть на территорию Евросоюза. Им предложена позвонить в посольство Ирака в Москве или связаться с ведомством по электронной почте.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма.