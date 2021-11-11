Москва, 11 ноября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Сегодняшняя ситуация с заболеваемостью коронавирусом действительно требует дополнительных мер реагирования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября, об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

Леонид Огуль

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«Да, отдельные меры, такие как, например, введение QR-кодов, не всегда находят поддержку среди населения. Но мы должны думать прежде всего о безопасности людей. Сейчас от коронавируса умирает более тысячи человек каждые сутки. И для меня, как медика, очевидно: если введение QR-кодов в местах массового скопления людей сбережёт тысячи жизней, то такой законопроект нам нужен», — сказал Огуль.

Оценивая необходимость подобных мер, не следует упускать из виду и тот факт, что вирус постоянно мутирует и становится опаснее.

«Я много лет проработал с новорожденными, и мне очень тревожно, что новый штамм уже серьезно касается детей. В реанимации сейчас попадают даже 6-месячные малыши. Какие еще нужны аргументы, чтобы начать усиливать меры борьбы с мутирующим вирусом?» — указал он.

Остановить распространение COVID-19 можно только массовой вакцинацией, соблюдением масочного режима и социальной дистанции, подчеркнул Огуль.

«Если будут предложены другие меры, которые будут способствовать спаду заболеваемости, то их тоже нужно внимательно оценить и использовать», — убежден парламентарий.

«Мы пока не рассматривали на заседании комитета по охране здоровья законопроект о введении QR-кодов для входа в магазины и поездок на транспорте. Но я знаю, что региональные власти подобную практику уже ввели», — добавил он.

Оперативным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ совместно с профильными ведомствами прорабатываются законопроекты о введении QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах. Предполагается, что данная мера будет действовать до июня 2022 года.