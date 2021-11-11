Бишкек, 11 ноября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Правительство России выделило более $1,2 млн (около 85 млн рублей) на покупку 200 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» для Киргизии. Об этом сообщили в российском посольстве сегодня, 11 ноября.

Med.ulgov.ru Вакцина «Спутник Лайт»

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Партия однокомпонентного препарата для профилактики коронавируса прибудет в киргизскую столицу уже завтра, 12 ноября.

Российская сторона передаст её в качестве безвозмездной помощи Киргизии в борьбе с пандемией COVID-19.

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