Санкт-Петербург, 11 ноября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Правительство Петербурга намеревается выделить 35,5 млн рублей в качестве меры поддержки для организаций общественного питания, понесших материальные потери из-за коронавирусных ограничений. Соответствующий проект постановления городского правительства опубликован 11 ноября на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый фудкорт в период нерабочих дней

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Согласно документу, предполагается «выделить комитету по труду и занятости населения Петербурга 35,5 млн рублей на предоставление субсидий предприятиям общественного питания, оказывающим услуги общественного питания с использованием различными хозяйствующими субъектами общего зала обслуживания, а также вне обособленных помещений для оказания услуг общественного питания (фуд-корты и фуд-плейсы)».

Средства могут израсходованы на выплату зарплаты сотрудникам и обязательных отчислений из зарплаты в бюджет и социальные фонды.

Напомним, что в последний по времени раз фуд-корты и фуд-плейсы в Петербурге закрывались в ТЦ и ТРЦ в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Они могли работать только навынос и на доставку. До этого такие предприятия неоднократно закрывались в период ужесточения антиковидных мер.

На помощь Смольного не смогут рассчитывать фуд-корты и фуд-плейсы на территории вокзалов, аэропорта, АЗС, они работали без существенных ограничений.

Читайте ранее в этом сюжете: Шаверма навынос и поиск одежды: первый день локдауна в Петербурге — фото