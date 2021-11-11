Подгорица, 11 ноября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Черногорский институт лекарственных средств и медицинских изделий (CInMED) выдал разрешение на применение вакцины Pfizer для детей старше 12 лет.

Claude Truong-Ngoc. Wikimedia Commons Вакцина Pfizer

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Согласно информации на сайте, CInMED на основании положительной оценки качества, безопасности и эффективности выдал разрешение.

«Вакцина Comimaty показана для активной иммунизации с целью предотвращения заболевания COVID-19, вызванного вирусом SARSCoV-2, у людей в возрасте от 12 лет и старше. Предназначен для внутримышечного введения, в виде серии двухдозовых прививок. Рекомендуется вводить вторую дозу через три недели после первой «, — пояснили в CInMED.