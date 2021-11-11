Таллин, 11 ноября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Известный эстонский вирусолог Андрес Меритс покинет научный совет, консультирующий правительство по вопросам борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщило местное издание Eesti Pаevaleht со ссылкой на ученого.

Pixabay.com Эстония

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Меритс утверждает, что причиной его ухода не является конфликт с руководителем совета или его участниками. По словам Меритса, он решил сосредоточиться на своей научной работе, которая сейчас застопорилась, в том числе из-за работы в совете.

Созданный на период эпидемии коронавируса при кабинете министров Эстонии научный совет возглавляет профессор Ирья Лутсар из Института биомедицинской и трансплантологической медицины Тартуского университета.

В консультирующий кабмин орган также входят профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер, старший научный сотрудник Института психологии Тартуского университета Андеро Уусберг, главный врач Северо-Эстонской региональной больницы, профессор хирургических болезней ТУ Пеэп Тальвинг и профессор инфекционных болезней Тартуского университета Пиллерийн Соодла.

По сообщениям эстонских СМИ, в конце октября 2021 года члены Научного совета выражали недовольство тем фактом, что отдельные члены правительства пытались публично переложить на них ответственность за поздно введенные ковид-ограничения. Глава совета Лутсар отрицает какую-либо напряженность в отношениях с правительством, но признала, что извинений с его стороны за сказанное так и не последовало.