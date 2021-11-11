Минск, 11 ноября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. «Что недопустимо (я не знаю, почему это СМИ каждый день не показывают) — они открывают стрельбу в нашем направлении поверх голов. Как пограничник вам говорю: в советские времена, если бы только с сопредельной территории в нашу сторону был замечен хоть один выстрел, там стерли бы все с лица земли. Это страшное нарушение», — заявил 11 ноября Александр Лукашенко в ходе совещания с правительством и силовиками.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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«За прошлые сутки поляки попытались вытолкнуть на нашу территорию больше тысячи человек. Вы понимаете, ловят их там, вплоть до границы Германии, а может, и в Германии, вывозят на границу и в разных местах начинают выталкивать. Правда, ни один человек на нашу территорию не прошел, — поведал Лукашенко. — Избивают, ломают ребра, чтобы не видно было. Люди все в синяках, избитые, переломанные. Выбрасывают их просто на государственную границу».

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко при этом сослался на пропагандистский видеоролик с девочкой, которая просила воду у польских пограничников, подчёркивая аморальность военнослужащих Польши. Он заявил: «Вы видите, что ребенок этот просит воды попить. Стоят (польские военные. — Прим. президентской прессс-службы) как фашисты, гестапо, включают прожектора ночью, громкую связь и начинают травить. Кого — детей, дети спать не могут, которых укладывают в эти несчастные палатки».

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