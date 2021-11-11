Екатеринбург, 11 ноября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Свердловской области просят смягчить антиковидные меры для подростков. Речь идет о возможности несовершеннолетних посещать торговые центры без сопровождения родителей, сообщают СМИ.

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Сейчас подростки не могут посещать ТЦ самостоятельно. Однако и привиться от коронавирусной инфекции они возможности не имеют.

Смягчить ограничения для несовершеннолетних попросила бизнес-омбудсмен Елена Артюх. Она предложила дать возможность подросткам старше 16 лет посещать торговые центры самостоятельно. Такую позицию она объяснила тем, что в этом возрасте люди уже учатся в средних и высших заведениях. Артюх подчеркнула, что с 16 лет уже можно жениться и заниматься бизнесом, а вот посещать ТЦ в Свердловской области им запрещено. При этом, молодые люди не смогут сделать прививку от COVID-19 даже если захотят. Привиться могут пока только граждане старше 18 лет.

Напомним, и.о. губернатора Свердловской области Алексей Шмыков подписал указ об ужесточении антиковидных мер. Согласно документу, несовершеннолетние не могут посещать торговые центры без сопровождения родителей.