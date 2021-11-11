Ереван, 11 ноября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 13 310 исследований на коронавирус, из которых 1482 дали положительный результат. Об этом 11 ноября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 325 521 носителя коронавируса. Из них 287 856 справились с инфекцией, в том числе 1522 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находится 29 438 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 8227 пациентов с COVID-19, из которых 43 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 10 052 теста на коронавирус 1675 были с положительным результатом. 1277 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 80 пациентов с COVID-19.