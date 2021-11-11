Стокгольм, 11 ноября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Почти 5 400 жителей Швеции рискуют умереть от COVID-19 в течение следующих шести-семи месяцев, до наступления июня 2022 года. Об этом говорится в отчете, опубликованном 11 ноября администрацией лена Стокгольм, пишет газета Dagens Nyheter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Это является наихудшим сценарием, мы считаем и надеемся, что цифра будет ниже. Но если мы ожидаем, что все, кто не болел и не был вакцинирован, будут инфицированы, то число жертв по всей стране составит 5 400 человек», — заявил газете Стефан Форс, который работает в Центре эпидемиологии и общественной медицины.

Согласно отчету, в основном умереть от COVID-19 рискуют умереть люди в возрасте 60 лет и старше. Кроме того, ожидается, что смертность в лене Стокгольм будет несколько выше, чем в остальной части Швеции, поскольку охват вакцинацией в этом районе не так высок.

Согласно расчетам, в Стокгольме 1 250 инфицированных коронавирусом умереть от COVID-19.