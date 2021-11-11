Мадрид, 11 ноября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Глава правительства испанского автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо заявила, что из урока пандемии коронавируса она вынесла то, что «мы не должны доверять [премьер-министру страны] Педро Санчесу». Об этом пишет агентство EFE.

(сс) PP Comunidad de Madrid Исабель Диас Аюсо

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По её словам, если ещё одна пандемия придет в Испанию в период, когда в правительстве будут представители PSOE, «мы пропали».

Соответствующее заявление правоцентристка Аюсо сделала во время контрольного заседания в региональной палате в ответ на вопрос представителя социалистов Хуана Лобато о том, какие уроки она извлекла из пандемии для применения в системе здравоохранения.