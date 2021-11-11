Варшава, 11 ноября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. По инициативе Анкары 10 ноября состоялась телефонная беседа министров иностранных дел Польши и Турции. Об этом передает пресс-служба МИД Польши.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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В сообщении указано, что «обе страны будут сотрудничать, чтобы противостоять использованию режимом Александра Лукашенко нелегальной миграции в качестве гибридной атаки на НАТО».

Турецкая сторона пообещала препятствовать проникновению нелегальных мигрантов в ЕС и тщательнее проверять лиц, направляющихся из турецких аэропортов в Белоруссию. Именно из Турции в столицу Белоруссии прибывают самолеты с мигрантами, которые позже попадают на границу республики с Польшей.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма.