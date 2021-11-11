Курск, 11 ноября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Курской области 11 ноября зарегистрировано 349 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Всего в регионе было выявлено 70 тыс. 68 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 59 тыс. 252 пациента, в том числе 213 — за последние сутки.

Скончался 1671 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. При этом в региональном оперативном штабе сообщают о 1682 летальных случаях.