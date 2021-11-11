Москва, 11 ноября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В России разрабатывают законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах. Об этом журналистам сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

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"Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты», — заявили в оперштабе.

Отмечается также, что о внесении законопроектов в Госдуму в оперштабе сообщат СМИ дополнительно.