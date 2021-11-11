Минск, 11 ноября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что в лагерь мигрантов на границе с Польшей могут перебросить оружие и боеприпасы, сообщает 11 ноября БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Наметилась опасная тенденция, когда в лагерь мигрантов пытаются перебросить оружие и боеприпасы, чтобы спровоцировать конфликт», — сказал Лукашенко на совещании с правительством.

По его словам, оружие, которое пытаются забросить в лагерь беженцев, в основном идет из Донбасса.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма.