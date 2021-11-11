Москва, 11 ноября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Кремле рассчитывают, что слухи о возможных санкциях в отношении компании «Аэрофлот» из-за якобы «причастности» к перевозке мигрантов для дестабилизации ситуации на границе Польши и Белоруссии являются частью информационных вбросов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Давайте все-таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах. Мы с вами уже видели заявление компании о том, что они не обеспечивали и не обеспечивают перевозку мигрантов в Минск, не принимают в этом участие», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что «даже если какие-то компании это делают», то такие действия «никоим образом» не противоречат никаким международным нормам.