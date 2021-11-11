Санкт-Петербург, 11 ноября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Ветераны Великой Отечественной войны, блокадники и дети блокадного Ленинграда, наряду со всеми другими петербуржцами в возрасте от 60 лет и старше, должны пройти обязательную вакцинацию от COVID-19. Об этом 11 ноября заявили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Напомним, 9 ноября главный санитарный врач по Санкт-Петербургу выпустила постановление об обязательной вакцинации петербуржцев в возрасте от 60 лет и старше, а также хронически больных совершеннолетних граждан.

Как отметили в городском комитете по здравоохранению, согласно этому нормативному документу все жители Петербурга, кому исполнилось 60 лет, обязаны вакцинироваться от COVID-19 и получить соответствующий подтверждающий QR-код, либо получить в медицинском учреждении официальный медицинский отвод из-за противопоказаний к вакцинации.

«В городе нет блокадников моложе 60-лет, в документе нет исключений, речь идет исключительно о возрасте. Потому что эта категория тяжелее всего болеет и чаще всего умирает», — подчеркнули в комздраве Петербурга.

Читайте также: Непривитым пенсионерам Петербурга ограничат доступ в точки общепита

Читайте также: Работающих непривитых пенсионеров Петербурга начнут отстранять от работы

Напомним, согласно разъяснениям Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, не прошедшим вакцинацию и не получившим QR-код будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания, а также ряда иных услуг, перечисленных в «антиковидном» постановлении правительства Санкт-Петербурга № 121. Работающие граждане этой категории будут отстраняться от работы без сохранения зарплаты.