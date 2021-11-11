Москва, 11 ноября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В России в октябре-ноябре 2021 года большинство компаний организовали вакцинацию сотрудников от COVID-19 — 59%, от гриппа — 41% работодателей, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Yanao.ru Вакцинация от коронавируса

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В ноябре 2020 года вакцинацию от гриппа организовывали реже, чем в 2021 году — 37% российских компаний, а вакцинацию от коронавируса еще реже — только каждая пятая компания (19%).

В тех компаниях, где вакцинируют персонал от гриппа, чаще всего организуют и вакцинацию от COVID-19 (90%). Среди руководителей, не занимающихся вопросами вакцинации от гриппа, большинство не заботятся и о прививках от коронавируса.

Опрос проведен 1−7 ноября 2021 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 274 населенных пунктах РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) попросили правительство РФ сделать вакцинацию граждан обязательной.

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