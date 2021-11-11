Москва, 11 ноября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Полностью отменить использование QR-кодов в России можно будет лишь после окончания пандемии коронавируса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Полная отмена ограничений и QR-кодов может последовать после того, как пандемия кончится. Сам по себе общественный иммунный порог — это не константа. За счет ревакцинации этот порог должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке», — сказал Песков.

Он напомнил, что пандемия коронавируса в России и в мире продолжается и «по-прежнему это очень и очень серьезная угроза, которая требует очень и очень серьезных мер»: «Если будет усиленное распространение инфекции, растущее количество заболевших, госпитализированных, будет дополнительная нагрузка на систему здравоохранения, возникнет потребность в дополнительных мерах по прерыванию цепочек распространения инфекции и будут вводиться дополнительные меры».

Песков подчеркнул, что в зависимости от целесообразности и ситуации каждый регион будет принимать такое решение сам: «На федеральном уровне их сейчас не планируется, но ситуация развивается не самым благоприятным образом».