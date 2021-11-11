Кубань вводит обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет
Краснодар, 11 ноября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Обязательная вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет вводится на территории Краснодарского края, соответствующее постановление главного санитарного врача региона опубликовало 11 ноября управление Роспотребнадзора.
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»Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации: лица в возрасте 60 лет и старше, работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; лица, проживающие в организациях социального обслуживания, лица с хроническими заболеваниями», — говорится в документе.
Вакцинация указанных групп населения в регионе первым компонентом вакцины должна быть проведена до 13 декабря, вторым — до 13 января 2022 года. Привито должно быть не менее 80% жителей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее об обязательной вакцинации жителей старше 60 лет объявили в Санкт-Петербурге.