Ростов-на-Дону, 11 ноября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 35 случаев смерти среди ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 11 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жертвами коронавируса стали 21 женщина в возрасте от 56 до 85 лет и 14 мужчин в возрасте от 59 до 93 лет. У всех пациентов имелись сопутствующие заболевания.

С начала пандемии COVID-19 погубил 8048 жителей Ростовской области.