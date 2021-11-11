Екатеринбург, 11 ноября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки выявлен 731 носитель коронавируса. В Екатеринбурге зафиксировали 200 случаев заражения, сообщает 11 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Суточный показатель заражения коронавирусом снизился на три. Днем ранее он составлял 734.

Всего с начала пандемии в Свердловской области, по данным штаба, выявили 165 405 случаев заражения. В регионе уже вылечились 147 580 человек, от COVID-19 скончались 7793 свердловчанина.

Напомним, в области из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки продолжает действовать система QR-кодов. Для того, чтобы попасть в зоны свободные от коронавируса теперь с кодом можно предъявить не только паспорт, но и другие документы, удостоверяющие личность. Указ об этом подписал и.о. губернатора региона Алексей Шмыков.