Ростов-на-Дону, 11 ноября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки выявили 650 носителей коронавируса. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 11 ноября. Это на два случая заражения больше, чем днём ранее.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Наибольшее число случаев заражения зарегистрировано в Ростове-на-Дону (201), Волгодонске (33), Таганроге (30), Шахтах (27), Новочеркасске (20), Аксайском (16) районе, Азове (15), Сальском (12) районе. Почти 19% заразившихся — люди старше 66 лет, около 11% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области выявили 163 188 носителей коронавируса. Выписаны с выздоровлением 138 305 пациентов.