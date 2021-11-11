Цхинвал, 11 ноября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 227 тестов на коронавирус, из которых 36 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 11 ноября сообщила агентству «Рес».

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"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2229 человек, 80 — сняты с учёта медиков за сутки», — сказала Кочиева.

За время пандемии в республике выявили 9368 носителей SARS-CoV-2, из них 7139 выздоровели. Всего, по последним данным, в республике зафиксировали 154 случая смерти пациентов с COVID-19.

Днём ранее в Южной Осетии сообщили, что в ходе 306 исследований 64 оказались положительными. Выздоровевшими от COVID-19 медики признали 92 человека.