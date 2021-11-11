Санкт-Петербург, 11 ноября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Ленинградской области четвёртый день подряд наблюдается снижение суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувший день было выявлено 375 носителей SARS-CoV-2, что на восемь человек меньше чем днем ранее. При этом выписано по выздоровлению 376 пациентов из числа ранее заболевших. Об этом 11 ноября сообщили в оперативном штабе.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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Наибольшее число новых выявленных случаев заражения наблюдается в крупных населенных пунктах региона, таких как Мурино (41), Гатчина (24), Всеволожск (21), Кириши, Тихвин (по 16), Волхов (13), Кудрово (12), Кингисепп (11), Новое Девяткино (10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти лабораторным путем было подтверждено 82 682 заражения коронавирусом. Из числа заболевших 63 581 человек выздоровел. От COVID-19 скончались 2637 человек, в том числе шесть летальных исходов было зарегистрировано за минувший день, это на два случая меньше, чем сутками ранее.