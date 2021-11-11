Курск, 11 ноября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Курской области после 13 ноября останутся закрытыми театры, кинотеатры, концертные залы, цирк, боулинг, детские развлекательные центры, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, решение о возобновлении их деятельности оперштаб будет принимать поэтапно в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Торговый центр

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Останутся закрытыми магазины и организации, расположенных в торговых центрах, за исключением продовольственных и зоомагазинов, аптек, почтовых отделений, пунктов вакцинации и предприятий розничной торговли, реализующих детские товары с отделами по продаже питания.

Для граждан от 60 лет, не прошедших вакцинацию и не переболевшим коронавирусом в течение последних шести месяцев, продолжает действовать режим самоизоляции.

ЗАГСы и МФЦ продолжат работать в ограниченном режиме и по предварительной записи, но многофункциональные центры теперь будут принимать заявления на оформление сделок с недвижимостью и на социальные выплаты.