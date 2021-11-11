Каменск-Уральский, Свердловская область, 11 ноября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Противники вакцинации от COVID-19 могут переехать из России. Об этом заявил журналистам замглавы администрации Каменска-Уральского Свердловской области Денис Нестеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Не хотите выполнять правила? Ну, значит переезжайте там, не знаю», — сказал Нестеров.

Поводом стал вопрос о соблюдении прав антипрививочников, о том, почему добровольная вакцинация перестаёт быть таковой. Чиновник в ответ предложил посмотреть в обратную. сторону. «Почему те, кто провакцинировался, должны подвергать свою жизнь риску рядом с невакцинированными?», — спросил Нестеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области с октября действует система QR-кодов. В некоторые общественные места закрыт доступ невакцинированным от COVID-19 и не переболевшим им.