Нижний Новгород, 11 ноября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 11 ноября выявили 783 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 781 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 199 930 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 422 человека, всего выздоровели с начала пандемии 175 927 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 39 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 8150 человек. Накануне сообщалось о 40 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 15 853 человека.

По состоянию на 11 ноября в регионе проведено 4 218 908 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 14 047 нижегородцев. Охват населения тестированием увеличился по сравнению с предыдущим периодом до показателя 397,5.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции вырос и составляет 0,99. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 11 ноября остаются свободными 17% коек в ковид-центрах.