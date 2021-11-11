Краснодар, 11 ноября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 339 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у 48 детей и подростков, сообщили в региональном оперативном штабе 11 ноября. Сутками ранее сообщалось о 323 новых заразившихся.

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Новых заболевших выявили в 32 муниципалитетах региона, лидируют по суточной заражаемости Краснодар (85 новых пациентов), Ленинградский район (27) и Сочи (24 человека).

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае подтверждено 84 907 случаев заражения коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 1496. Выздоровели 59 087 человек, не удалось спасти 7 879 пациентов, в том числе 49 человек скончались за последние сутки. В ковид-стационарах Кубани остаются 6 599 человек с подозрением на коронавирус, из них у 422 COVID-19 подтверждён. На ИВЛ и ЭКМО в тяжёлом состоянии находятся 123 тяжёлых пациента.