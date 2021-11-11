Санкт-Петербург, 11 ноября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Петербурге выявлено 3230 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 11 ноября в федеральном оперштабе. Этот показатель вновь стал выше отметки в три тысячи инфицированных впервые после 6 ноября. Он также оказался на 288 случаев больше, чем в предыдущие сутки.

Дарья Драй ИА REGNUM Маски в ТЦ

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Кроме того, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 85 летальных исходов от COVID-19, это на три случая больше, чем сутками ранее, но пока меньше ноябрьского максимума в 89 случаев, зафиксированного 5 ноября.

С учетом новых данных в Петербурге за время пандемии подтверждено 741 911 случаев заражения SARS-CoV-2, из числа заболевших выздоровели 670 213 человек, в том числе за последние сутки выписаны 3118 пациентов. Скончались от ковида, как основной причины смерти, 24 807 человек.