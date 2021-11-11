Воронеж, 11 ноября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 777 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 11 ноября в региональном оперативном штабе. Таким образом, в регионе сохраняется тенденция к снижению уровня суточной заболеваемости — накануне, 10 ноября, сообщалось о 784 новых заболевших, а неделю назад их было более 800 человек.

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Всего в Воронежской области за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 162 980 человек, из них выздоровели 120 545 пациентов. За последние сутки выписаны с выздоровлением после ковида 46 человек.

Также подтверждена смерть от осложнений на фоне коронавируса в общей сложности 7 874 воронежцев. За последние сутки вирус унёс жизни 26 человек.