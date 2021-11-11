Москва, 11 ноября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Незаконным назвали в Госдуме решение чиновников Санкт-Петербурга об обязательной вакцинации пенсионеров, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

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«В СМИ это решение чиновники подали как обязательную вакцинацию пенсионеров, которая на самом деле абсолютно незаконна. По действующим законам РФ, никто не вправе обязать граждан к вакцинации от коронавируса», — сказал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он указал на то, что санитарные врачи регионов могут предписать работодателям обеспечить вакцинацию сотрудников определенных сфер, под угрозой их отстранения от работы.

«Ни о какой обязательной вакцинации неработающих пенсионеров не может быть и речи. И то, как об этом раструбили в прессе, — способ психологического давления и очередной «ляп» прививочной кампании», — отметил парламентарий.

Он также предостерег чиновников от дальнейшего введения санкций за отказ от прививки.

«Вдруг кому-то вздумается ограничить непривитым пенсионерам доступ в аптеки, поликлиники или продуктовые магазины. Тогда это будет полный произвол и нарушение конституционных прав», — заявил Миронов, подчеркнув при этом, что вакцинироваться надо.

«Введите для привитых пенсионеров небольшую денежную выплату, как уже сделали в Москве. Пожилым петербуржцам и жителям других регионов такая поддержка не помешает, в то же время она обеспечит успех вакцинации», — предложил он.

В управлении Роспотребнадзора уточнили, что вакцинация неработающих пожилых граждан — вопрос их личной ответственности. Никаких санкций за отказ от прививки для них не предусмотрено.