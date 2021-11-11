София, 11 ноября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Несколько крупных университетов и институтов Болгарии объявили о намерении возобновить учебный процесс в аудиториях при условии соблюдения студентами и преподавателями новых карантинных правил. Об этом 11 ноября сообщила софийская газета «Сега».

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По данным журналистов издания, в настоящее время соответствующие предложения в министерство образования и науки (МОН) Болгарии подали высшие учебные заведения Софии, Варны, Пловдива и Плевена.

Как утверждают представители инициативных групп, допуск к занятиям будет осуществляться на основе «Зеленого сертификата» (справки о вакцинации от COVID-19).

«Ограничительные меры в связи с пандемией не должны разрушать систему высшего образования Болгарии», — говорится в совместном заявлении преподавателей системы Высшей школы Болгарии.

В то же время 47 болгарских институтов продолжают практику дистанционного обучения студентов. Согласно официальной информации, абсолютное большинство соответствующих образовательных структур не располагает средствами противоэпидемической защиты.